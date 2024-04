Regie Suganob babakuran WBO Global light fly crown

MASUSUBOK ang katatagan ni dating world challenger Regie “Filipino Phnom” Suganob sa pagdepensa sa kanyang korona na World Boxing Organization (WBO) Global light flyweight title kontra sa dati ring kapwa world challenger na si Japanese Kai Ishizawa sa main event ng Kumong Bol-Anon 15 na gaganapin sa Abril 30 sa Holy Name University Gymnasium sa Tagbilaran City, Bohol.

Matapos na matagumpay na mapagwagian ng dating International Boxing Federation (IBF) 108-pound challenger ang bakanteng WBO Global title belt laban kay Venezuelan boxer Ronald Chacon sa “Kumong Bol-Anon XII noong Nobyembre 4, 2023 ay tatangkain naman nitong mapanatili ang titulo sa matibay na dating Japan Boxing Commission minimumweight titlist sa 12-round battle sa ilalim ng PMI Bohol Boxing Promotions at matchmaker at dating coach na si Edito Villamor.

Matatandaang ginulpi ng 26-anyos na tubong Dauis, Bohol ang Venezuelan na pinabagsak naman sa round 4 upang makuha ang landslide 119-108, 119-108, 120-107 unanimous decision.

Nakabawi ang 5-foot-5 Boholano boxer sa masaklap na pagkatalo kay IBF 108-pound titlist Sivenathi “Special One” Nonthshinga sa 12-round unanimous decision noong Hulyo 2 sa East London sa South Africa. Ilang buwang nabitawan ng South African boxer ang korona nang patumbahin sa second round ni Adrian “Gatito” Curiel ng Mexico noong Nobyembre 4, 2023 sa Monte Carlo sa Monaco, subalit nabawi rin ang korona sa 10-round TKO nitong Pebrero 16 sa Oaxaca, Mexico.

Nais namang makabawi ni Ishizawa sa split decision na pagkatalo sa isa pang Pinoy boxer na si fast-rising boxer Vince “J-Vince” Paras ng General Santos City sa eight round fight noong Oktubre 12, 2023 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan, habang bigo itong maagaw ang WBO 105 pounds belt kay Masataka Taniguchi noong Abril 22, 2022 sa Korakuen Hall sa bisa ng 11-round TKO.

Nakabawi naman ito sa isang Pinoy na si Jaysever “Lion Hearted” Abcede sa fifth round KO noong Hunyo 12, 2023 sa Korakuen Hall.

Parte rin ng naturang event ang anim pang boxing bouts na kinabibilangan ng bakbakan nina PMI top prospects Shane Gentallan (8W-1L, 5KOs) kontra Indonesian Wandi Priman Hulu (2W-1L-1D) sa eight-round mini-flyweight bout; magpakakapatid na sina Althea Shine, Sugarey Leonard, at Leonard laban kina Renz Dacquel, Ruel Julian at Jaren Jase Guarin, ayon sa pagkakasunod.

Masasaksikhan rin ang salpukan nina Angilou Dalogdog at Roland Jay Biendima at laban nina Arlando Senoc at Kier Torregosa sa parehong flyweight division. (Gerard Arce)