Pulis tinodas sa checkpoint

BUMULAGTA ang isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) matapos itong barilin ng isa sa riding in tandem na hinabol niya dahil sa pag-iwas sa minamandohan nilang checkpoint sa Lamitan, Basilan noong Martes nang gabi.

Agad na nasawi sa lugar ang biktimang si Patrolman Khalid Ahmad, nakatalaga sa 1st Provincial Mobile Force Company (PMFC) ng Basilan Police Provincial Office (PPO) dahil sa tinamong tama ng bala sa kaliwang mata.

Sa ulat ng Lamitan City Police Station, nangyari ang insidente bandang alas-otso nang gabi habang nagmamando ng checkpoint si Ahmad kasama ang ilang pulis sa nasabing lugar.

Napansin ng mga pulis hindi kalayuan ang isang motorsiklo na may magka-angkas pero sa halip na dumaan sa checkpoint ay lumiko ang mga ito pabalik sa kalsada.

Sa hinalang may itinatago ang mga ito, hinabol ng biktima ang mga suspek at sinubukang pahintuin pero bumunot ng baril ang backrider nito at pinutukan ang pulis na asapol sa kaliwang mata.

Tumakas ang mga suspek patungo sa Barangay Campo Uno habang dinala ng kanyang mga kasamahan ang biktima sa ospital pero idineklara itong dead on arrival ng doktor.

Tinutukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan sa mga suspek para madakip at makasuhan ang mga ito.(Edwin Balasa)