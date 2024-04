Hinarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inilabas na memorandum ng Metro Manila Council na nagtataas sa multa sa illegal parking mula P1,000 hanggang P4,000.

Sinabi ng Pangulo na hanggang P1,000 lamang ang maaaring gawing multa sa illegal parking at hindi na kailangang tumaas pa ito.

“Para patuloy ang magandang serbisyo ng ating pamahalaan ay hindi ko pinayagan ang joint traffic circular number 01 ng Metro Manila Council tungkol sa probisyon na tataasan ang multa para sa mga illegal parking mula sa P1,000 na hanggang P4,000. Maiiwan na sa P1,000 lamang,” anang Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na naiintindihan nito ang intensiyon ng pagpapataw ng mataas na multa subalit mas nangingibabaw sa kanya ang disiplina kaysa multa.

Binigyang-diin ng Presidente na ang bagong Pilipino ay disiplinado at sa pamamagitan ng pagtutok sa responsibilidad ng bawat isa ay makakabuo ng pangmatagalang solusyon sa problema sa trapiko.

“Well, I understand the intention behind the proposal. I’ve decided to prioritize discipline over penalties. Ang Bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long lasting solutions to our traffic challenge,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)