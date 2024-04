May ilang magsasaka sa Occidental Mindoro ang nagpakamatay dahil sa matinding pagkalugi matapos tamaan ng matinding tagtuyot dulot ng El Niño ang kanilang pananim.

Ito ang iniulat ni Occidental Mindoro Vice Governor Diana Tayag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa situation briefing na ibinigay ng mga lokal na opisyal sa Pangulo sa kanyang pagdalaw sa nabanggit na lalawigan.

Ayon sa bise gobernador, matindi ang naging epekto ng El Nino sa kanilang mga magsasaka at ang iba ay hindi nakayanan ang problema sa pagkalugi sa kanilang pananim kaya nagpakamatay.

“May nagbuwis po ng buhay, may nagpakamatay dahil sa sobrang pagkalugi. Occidental Mindoro is under state of calami-ty due to the effects of El Niño,” ani Tayag.

Sa report ng bise gobernador kay Pangulong Marcos Jr., 67% ng kanilang taniman ang naapektuhan ng matin¬ding tagtuyot, 20% ang talagang walang napakinabangan na nagresulta sa mahigit P900 milyon halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka sa lalawigan.

Bukod sa naluging palay, sinabi ni Tayag na nasira rin ang mga itinanim na sibuyas na umabot sa P300 milyon kaya dapang-dapa aniya ang mga magsasaka sa Occidental Mindoro.

Iniulat din ng bise gobernador na bukod sa mga natigang na lupa, natuyot din ang mga ilog sa lalawigan na labis na ikinalungkot ng mga magsasakang hindi abot ng irigasyon ang kanilang mga taniman. (Aileen Taliping)