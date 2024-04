Maymay Entrata wasak pa rin ang puso sa 2025

Aliw na aliw ang mga artista sa mga filter sa TikTok na kung ano-ano.

Nandiyan ‘yung hurt filter na ginawa nga ni Andrea Brillantes bilang pang-prank sa kanyang mga kaibigan, pamilya, pati na kay Kyle Echhari.

Meron ding ‘Your life in the next 3 years’ o parang huhulaan ang kapalaran mo sa mga susunod na taon, na sinubukan naman ni Maymay Entrata.

At ‘yun na nga, pinost ni Maymay sa kanyang mga social media app ang resulta ng filter na `yon, na kinaloka ng mga faney, ha!

Eh kasi nga, ang kaparalaran ni Maymay ngayong 2024, magiging masaya siya sa love life niya. Na mukhang kabaligtaran, dahil di ba nga, kakahiwalay lang niya sa dyowa niyang foreirnger.

At sa 2025 naman, ang magiging kapalaran daw niya ay magiging heartbroken siya, o wasak na wasak ang puso, ha! Na kaloka naman, dahil aabot pa pala ng matagal ang kundisyon na `yon, kung paniniwalaan mo ang filter na `yon, ha!

At sa 2026 naman, mas nakakaloka, dahil tila mababartolina na siya, dahil sa kabaliwan o sa kabiguan sa pag-ibig. Aray ko.

Mabuti na lang game lang ang mga filter na `yon, at malayo sa katotohanan. Pero, ang maganda lang, tawang-tawa si Maymay sa resulta, ha!

Aliw siya sa lumalabas na magiging kapalaran niya sa 2025 at 2026. Pero siyempre, hindi naman naniniwala ang mga fan sa filter na `yon. May feeling sila na mas magiging maganda ang love life ni Maymay sa 2025. Ang tanong lang, sinong boylet kaya?

May mga nagsabi rin kay Maymay na huwag nang makipagrelasyon sa mga afam, na malabo talaga ang mga long distance relationship, ha!

Anyway, ang mahalaga, nakikita na ulit si Maymay na patawa-tawa na lang. Gone are the days na super emote siya at palaging malungkot.

Bongga! (Dondon Sermino)