Maris, Anthony sasawsaw sa problema nina Donny, Belle

Ilang episodes na lang ang natitira sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Habang lumalapit ang Priceless Finale ng Kapamilya serye ay mas lalong tumitindi ang pagsubok na pinagdadaanan ng BingLing, ang mga characters nina Belle Mariano at Donny Pangilinan na sina Bingo at Ling.

Feeling ni Ling, sumusuko na si Bingo sa kanilang pagmamahalan at handa na niyang tanggapin na ikakasal siya sa kanyang childhood friend na si Stephen na ginagampanan ni Darren.

Pero to the rescue sa BingLing sina Snoop at Irene na mga character nina Anthony Jennings at Maris Racal.

Kilig nga ang viewers sa scene ng SnoRene kung saan napagdesisyunan nga nilang tulungan sina Bingo at Ling.

“Kinilig ako mga milyon times huhuhuhu,” sey ng isang fan sa X (dating Twitter).

“Engsherep ilambitin patiwarik ng dalawang twoooh nakakainesssh (Ang sarap ilambitin patiwarik ng dalawang ito, nakakainis),” kilig post ng isa pang faney.

“It’s funny how watching Irene and Snoop casually talking about Bingo and Ling can already give me plenty of butterflies. There’s something about the way they look at each other and interact that make every scene of theirs so natural on screen,” komento pa ng isang SnoRene fan.

Pero wish ng mga viewer na hiwalayan na ni Irene ang kanyang boyfriend na si Aldrich kasi nakokonsensiya sila na sa kabila ng pagkakilig nila sa SnoRene ay ang pain na nararamdaman nila sa character ni Jake Ejercito.

Well… (Byx Almacen)