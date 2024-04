Magsisibuyas tatayuan ng cold storage facility

Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na magtatayo ang gobyerno ng cold storage facilities sa Mindoro para sa mga magsasaka ng sibuyas upang mapanatili ang presyo nito sa panahon ng anihan.

Sa kanyang pakikipag-usap sa mga magsasaka sa San Jose, Occidental Mindoro nitong Martes, sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng cold storage ay hindi na mapilitan ang mga magsasaka na ibenta sa mababang presyo ang kanilang ani lalo na kung peak season na marami ng supply ng ani.

Hindi aniya kailangang problemahin ang konsumo sa kuryente sa paggamit ng cold storage dahil ang gagamitin ay solar power na hindi kailangang gumastos sa konsumo sa kuryente.

“Kaya’t maglalagay tayo ng cold storage at mayroon tayong bagong design na cold storage kasi naging problema talaga dito sa inyo yung mahal ang kuryente, kaya ang solusyon diyan lalagyan lang natin ng solar power,” anang Pangulo.

Sinabi naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel jr. na kasama ng Pangulo sa Mindoro na itinatayo na ang dalawang cold storage facilities sa Occidental Mindoro, Isa sa San Jose at isa sa Magsaysay na may kapasidad na 1,400 tons, at sa 2025 ay dagdag na lima pang cold storage ang itatayo sa lalawigan. (Aileen Taliping)