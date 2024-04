Maganda, mabait kasi: Seth Fedelin aminadong in love kay Francine Diaz

Ang daming pinakilig nina Francine Diaz at Seth Fedelin sa mga chika nila tungkol sa totoong sitwasyon na meron sila.

Ang bongga nga ng presscon ng ‘My Future You’ na ginanap sa Valencia Studio ng Regal Entertainment, na pinasilip na rin kung gaano ba katindi ang magiging lambingan nila sa harap ng kamera.

Kung si Direk Crisanto B. Aquino ang masusunod, ibibigay talaga niya ang lahat ng hiling ng mga fan.

Pero siyempre, marami pang pagdadaanan ang FranSeth. Pero sa ngayon, kitang-kita na nga kung gaano sila kalapit sa isa’t isa, at kung gaano nila kamahal ang isa’t isa.

Sa tanong nga kung ano ang nagustuhan nila sa isa’t isa?

“’Yung buong Francine, panlabas at pangloob!” sagot ni Seth.

“Bukod sa panglabas ni Seth, dahil nga po kung minsan nag-uusap kami, mas nakikilala ko siya bilang anak. ‘Yun po ang masasabi kong nagugustuhan ko sa kanya.

“Nakikita ko kung paano niya tratuhin ‘yung mama niya, at papa niya, at mga kapatid niya. Nakikita ko kung paano siya ka-protective sa kanila.

“At saka, ano siya, para siyang tatay. Magaling mag-alaga, provider,” sabi naman ni Francine.

Ano ba ang sikreto at klik sila sa isa’t isa?

“Sa tagal na rin ng friendship namin ni Seth, ang dami naming nadi-discover na pareho pala kami. Pareho kami sa pamilya, sa kapatid, bilang anak.

“Kaya I think po, ‘yun ang mas nagiging main factor kung bakit kami nagiging click on and off cam. Siguro ‘yung mga pangarap din, mga paniniwala sa life, match din po. Mas transparent kami sa isa’t isa, kaya kami click.

“Kasi ngayon mas kilala na rin namin ang isa’t isa,” pahayag ni Francine.

“Pareho kami ng gusto, pareho kami ng kinalakihan, pareho kami ng mga ayaw. Totoo kami sa isa’t isa.

“Nakikita rin siguro ng mga tao ang pagiging totoo namin sa isa’t isa. ‘Yun siguro ang sikreto namin,” hirit naman ni Seth.

Anyway, marami nga ang nagsasabi, at may gusto na sana ay hindi lang hanggang friendship ang meron sa kanila, na mauwi rin sa relasyon ang lahat.

“May pag-uusap naman. Sabi ko nga, kakampi ko si Francine. Hindi siya ganun kababaw, at hindi siya ganun kadaling sirain, kung ano ang meron kami ni Francine.

“Malalim ang samahan na meron kami, na pinagtibay kami ng panahon, sa loob ng 5 years.

“Lagi kong sinasabi na nirerespeto ko ang pamilya ni Francine. Nirerespeto ko si Francine.

“Hindi ko na lang ie-elaborate kung ano ang pinag-uusapan namin. Pero, may mga times na kami ni Francine lang ang nag-uusap, at sa amin na lang `yon.

“Darating ang panahon, at masasagot din namin `yan ng diretso. Pero sa panahon ngayon, hindi pa namin kayang sagutin `yan,” chika ni Seth.

Pero, paano ba nila gustong makita ang future nila?

“Na habang tumatagal ang panahon, kami pa rin ang magkasama. Hopefully, hanggang sa future kami pa rin ang magkasama,” sabi ni Francine.

Na-touch ba si Seth sa chika ni Francine?

“Na-in love! Hahaha! Joke lang! Joke lang!

“Pero, maganda si Francine, in love ako sa ganda niya. In love ako sa ugali niya. Kasi ganito siya, mabait siya, mabait siyang anak, mabait siyang kapatid, mabait siyang kaibigan, maraming rason para ma-in love ako sa kanya,” paliwanag ni Seth.

Well, kakilig ang FranSeth, di ba? Kaya abangan ang movie nila na ‘My Future You’ na sure ako na mas magpapakilig sa lahat. (Dondon Sermino)