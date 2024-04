Nagkulang muli ang suplay ng kuryente sa Luzon at Visayas kahapon kaya nagdeklara ng red alert ang National Grid Corp of the Philippines.

Nag-red alert ng 3-4pm sa Luzon dahil 1,840.3 megawatts ang nawalang kuryente sa grid. Noon pang 2023, apat na planta na ang hindi umaandar. Noong Enero hanggang Marso ngayong taon, apat pa ang tumirik. Ngayong Abril, 12 na planta ang hindi na umaandar at may dalawa pa na nabawasan ang sinusuplay.

Mula alas-12:00 nang tanghali hanggang 5pm at 6-8pm naman ang red alert sa Visayas. May isang planta doon na 2022 pa hindi na umaandar at dalawa mula 2023. Mula Enero hanggang Marso 2024, 2 ang tumirik at 15 ang hindi na umandar nga-yong Abril. May 8 pa na nabawasan ang sinusuplay na kuryente kaya 621.6 MW ang nawalang kur¬yente sa Visayas grid.

Nagdeklara rin ng yellow alert sa Mindanao grid at ilang oras sa Luzon at Visayas dahil manipis lamang ang reserbang suplay ng kuryente. (Eileen Mencias)