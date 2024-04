Luka Doncic nanggigil, Mavericks rumesbak

TUMABAS si Luka Doncic ng 32 points, 6 rebounds, 9 assists at diniskaril ng Dallas Mavericks ang balik ni Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers sa pamamagitan ng manipis na 96-93 win Martes ng gabi (Miyerkoles ng tanghali sa Pilipinas).

Ibinuhol ng Mavs ang West first-round series nila sa 1-1, Game 3 sa Sabado (araw sa Manila) sa Dallas.

Nagsumite si Leonard ng 15 points at 7 rebounds sa unang laro niya sapol noong March 31 dahil sa pamamaga ng inoperahang kanang tuhod.

Umayuda si Kyrie Irving ng 23 points sa Mavericks, may 18 si PJ Washington. Natambakan ng 29 ang Dallas sa opener ng series at natalo 109-97.

“They punched us in the mouth in Game 1 and we just wanted to respond,” ani Washington.

Kinapos ang tig-22 points nina Paul George at James Harden sa LA, may 13 points, 12 rebounds si Ivica Zubac. Inalat sa 8 for 30 shooting sa 3s ang Clippers.

Lamang pa sa 73-67 ang Clippers nang kubrahin ng Mavs ang next 14 points para agawin ang lead 81-73. Naibaba ng Los Angeles sa 84-81 sa dakdak ni Zubac pero sumagot ng magkasunod na tres sina Maxi Kleber at Doncic.

Sa basket ni Leonard ay idinikit muli 93-90, 20 seconds pa.

Natawagan ng foul si Irving, chinallenge ng Dallas at nagtagumpay. Tatlo sa apat na charities ang ipinasok ni Irving bago ang 3 ni George sa buzzer. (Vladi Eduarte)