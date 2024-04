Kris Aquino masaya, madaldal na ulit

Kung ang post ni Mayor Vilma Caluag sa TikTok ang pagbabasehan, puwedeng sabihin na maayos-ayos na ngayon ang kundisyon ni Kris Aquino.

Sa TikTok post nga ni Mayor Vilma, na kung saan ay nagsi-celebrate nga ng 17th birthday si Bimby, pinasilip nga niya si Kris, na pinakita pa rin ang nakasulat sa kanyang damit/sweatshirt na ‘You Deserve To Be Happy’.

At sa video na `yon, kinuwento nga niya kung paano sila nagkakilala ni Mayor Vilma. Na pinuri nga niya ito dahil naging madali na raw ang biyahe mula San Fernando to Alto.

Pinakusapan din ni Kris si Mayor Vima na dalawin si ‘Kuya’ na ang tinutukoy nga ay ang panganay niyang si Joshua.

At siyempre, masayang-masaya ang mga fan ni Kris, dahil sa naturang video, madaldal na ulit si Kris, na may hawak-hawak pang pagkain, ha!

Kung boses nga lang ang maririnig mo at hindi ka titingin sa video, puwede mong isipin na walang sakit si Kris. Pero siyempre, mapayat pa rin si Kris, at natatakpan lang talaga ng maluwag na suot niya ang kapayatan niya.

Pero sapat na sa mga faney ang nakita nila na masaya, madaldal na ulit si Kris, ha!

Heto nga ang chika nila:

“I’m so happy to see you in healthy state.”

“Medyo okey na ang awra ni Kris ngayon, kesa dati. Get well soon.”

“Ang ganda na ulit ni Kris ngayon.”

“Payat pa rin si Kris, pero maganda ang aura niya ngayon.”

“Parang magaling na si Kris ha!”

“Ipag-pray at i-wish natin lahat na gumaling na talaga si Kris.”

“Naiiyak ako na makita si Kris na nagse-celebrate ng birthday ni Bimby.”

“Sana tuloy-tuloy na ang ganitong dating ni Kris.”

“Omg I miss Kris so much.”

“Yes Kris, you deserve to be happy.”

Well, again, masaya na makita si Kris na nakaupo, nakangiti, at madaldal na ulit, ha!