Paiimbestigahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung bakit tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kahit na hindi naman nagbago ang farm gate price ng mga ito.

Ayon kay Romualdez aatasan nito si Quezon Rep. Mark Enverga, ang chairperson ng House Committee on Agriculture and Food na agad magsagawa ng imbestigasyon sa pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo.

“The discrepancy between farmgate and retail prices of basic goods is alarming and warrants immediate attention. We cannot ignore the plight of our farmers who are struggling to make ends meet, nor can we turn a blind eye to the burden placed on con-sumers,” sabi ni Romualdez.

Noong Martes, naki¬pagpulong si Romualdez at House Deputy Majority Leader at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo sa mga kinatawan ng producer, retailer, at grocery store kaugnay ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

Sa pagpupulong sinabi ni Jayson Cainglet, ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) na walang naging pagbabago sa farm gate price ng bigas, manok, baboy, at maging sibuyas sa nakalipas na tatlong buwan na siyang magtutulak sa pagtaas ng presyo sa mga pamilihan.

“It is imperative that we conduct a comprehensive review of our laws to ensure that they effectively safeguard the interests of our farmers and consumers. We must take proactive measures to prevent profiteering and promote a fair and transparent trading environ-ment,” dagdag pa ng lider ng Kamara. (Billy Begas/Eralyn Prado)