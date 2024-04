Kahit maraming kontra: Joshua, Julia flinex balikan sa pelikula

Nakakaloka dahil ginamit ng followers ni Joshua Garcia ang X para ilabas ang kanilang sentiments kaugnay ng muli nilang pagsasama ng ex-girlfriend na si Julia Barretto sa pelikulang ‘Un/Happy For You’ ng Star Cinema, Viva Films.

Mukhang hindi bet ng fans ni Joshua na makasama uli ng aktor si Julia.

Matataray ang mga komentong mababasa sa social media.

May mga netizens na nag-aakusang gagamitin lang daw ni Julia at ng kampo nito ang aktor para muling pabanguhin ang career nito matapos daw na hindi kumita sa takilya ang last movie ng aktres with Aga Muhlach, ang ’Ikaw Pa Rin Ang Pipilin Ko’.

Talak pa ng mga faney ni Josh, dapat daw kay Kathryn Bernardo at Ivana Alawi na lang daw ipareha ang aktor at siguradong box-office hits daw.

Eh mukhang hindi pa nakaka-move on ang fans ni Joshua sa naudlot na pagmamahalan ng aktor at ni Julia, ha!

Pero kung maraming solid fans ni Joshua ang umaayaw sa nasabing project at nagbabantang hindi nila ito susuportahan, nagdiwang naman sa kagalakan at muling nabuhay sa socmed ang followers ng JoshLia.

Nasabik ang followers nina Joshua at Julia kaya full support sila sa comeback movie ng dalawa.

Anyway, tsika naman ng Star Cinema at Viva Films sa kanilang pralala, ito raw ang reunion na hindi inaasahan ng lahat.

Patunay nga raw ang dating magkasintahan na pwedeng magkatrabaho ang mga pusong dating nagmamahalan.

Sa bagong movie alert nga na ipinalabas ng Star Cinema, sinabi nina Joshua at Julia na pareho silang excited na magkatrabaho muli dahil pareho na raw silang nag-mature.

“At some point, you know, when a good material comes along with a great team, it is such an exciting idea. It is already the right time. We are both in a good place in our lives,” ani Julia. Dagdag pa niya habang nakatingin kay Joshua, “I am happy na magtatrabaho tayo ulit.”

Ibinahagi rin ni Julia na pagkatapos ng kanilang reunion ni Joshua sa ‘Paubaya’ music video ni Moira dela Torre, nakatanggap sila ng offers na muli silang pagsamahin ni Joshua sa isang proyekto.

Ayon naman kay Joshua, agad siyang sumang-ayon na gawin ang pelikula.

“Noong nalaman ko ang project, sabi ko yes agad kasi ang tagal na rin ng agwat noong panahon na nag-work kami. Before kasi, mga teenager pa kami. Ngayon I can say na medyo nag-mature na rin kami. Ang exciting lang na may kanya-kanya kaming journey at magbabalikan kami sa pelikula.”

Naku sana nga mag-hit ang pelikulang para makatulong sa muling pagsigla ng local movie industry, ha!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)