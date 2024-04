Joan Doguna, Lady Pirates idinagdag EAC sa mga biktima

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil)

10:00am – Letran vs Mapua

2:00pm – Perpetual vs SSC-R

NAGKAPIT-BISIG sa opensa sina Joan Doguna at Janeth Tulang upang akbayan ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates sa 16-25, 25-18, 25-19, 25-12 panalo kontra Emilio Aguinaldo College (EAC) Lady Generals sa unang sultada ng NCAA Season 99 women’s volleyball eliminations na nilaro sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City, Miyerkoles.

Tumikada sina Doguna at Tulang ng 14 at 13 points, ayon sa pagkakasunod, upang ilista ang malinis na limang panalo para sa LPU at saluhan ang defending champions College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers sa tuktok ng team standings.

Kasalukuyan namang nakikipagpaluan ang Lady Blazers sa Arellano University (AU) Lady Chiefs, posibleng masolo pa rin ang unahan sakaling makuha nila ang panalo.

Natisod ang Intramuros-based squad LPU sa unang set pero hindi nawala ang bangis ng Lady Pirates kaya sinagasaan nila ang tatlong natitirang frames upang masilo ang panalo.

Nag-ambag din ng mahahalagang puntos sina Johna Denise Dolorito at middle blocker Hiromi Osada sa LPU upang ibaon sa ilalim ng team standings ang Lady Generals.

Inirehistro ni Cath Almazan ang team-high 15 points kasama ang 10 digs at dalawang receptions para sa EAC na hinahanap pa rin ang unang panalo, tangan nila ang 0-5 karta.

Samantala, nasa pangatlo ng team standings ang Letran Lady Knights na may 4-1 record, magkasalo naman sa three-way tie sa fourth ang Perpetual Help, Mapua at Arellano na may tig 3-2 cards. (Elech Dawa)