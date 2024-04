Hindi na uso ang pagkakaisa?

Bukod sa pang araw-araw na panggastos ng nakararami nating mga kababayan sa harap ng nagtataasan presyo ng mga bilihin, nariyan din ang taon-taong kakulangan ng kuryente at tubig na nagpapalala sa sitwasyong matinding init na nagiging sanhi ng tagtuyot at panganib sa kalusugan ng mga tao. Siyempre, hindi nawawala ang problema sa transportasyon at trapik na nagdadagdag ng pasakit para ating mga kababayan. Idagdag pa natin ang tumitinding hidwaan sa West Philippine Sea laban sa China, na nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa ating soberanya at seguridad.

Iisipin mo na sa dami ng ating mga alalahanin, ang pag-aalaga sa kapakanan ng mga Pilipino ay dapat na maging pangunahing prayoridad ng ating lipunan. Subalit, sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga suliranin at hamon na kinakaharap ng ating bayan, tila mas binibigyang-pansin ang mga personal na pag-atake sa isa’t isa. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang pagtatalo nina Unang Ginang Liza Marcos at Bise Presidente Sara Duterte.

Sa gitna ng mga mabibigat na problemang kinakaharap ng ating bansa, hindi nakakatulong ang pag-aaway ng dalawang personalidad. Sa halip na magsilbing halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan, nagiging dahilan pa ito ng pagkakabaha-bahagi sa ating lipunan. Sa mga oras na ito ng kagipitan at pangangailangan, ang ganitong uri ng kaganapan ay hindi lamang nagpapalayo sa atin sa pagkakaisa, kundi nagdudulot din ng negatibong epekto sa moralidad ng ating mga mamamayan.

Ang tema ng pagkakaisa ang naging pundasyon ni Pangulong Marcos para mahalal sa kapangyarihan, ngunit ang ganitong uri ng pagtatalo ay nagpapababa lamang sa diwa ng tema na ito. Sa halip na magsilbing inspirasyon at gabay sa ating mga mamamayan, nagiging sanhi ito ng pagkabahala at kawalan ng tiwala sa ating mga lider.

Mahalaga na tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay mayroong mga pangangailangan at mga suliranin na kinakaharap sa araw-araw. Sa halip na magtunggalian at magpatalo sa personal na ambisyon at interes, mas makabubuti kung tutok tayo sa pagtutulungan upang malutas ang mga hamon na ito. Ang mga lider ng ating bansa ay dapat magsilbing halimbawa ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa, hindi ng pag-aaway at pagsusulong ng personal na interes. Dapat nilang isaalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino sa bawat hakbang na kanilang gagawin.

Hindi ko inaalis ang karapatan ng bawa’t isa sa mga nagtutunggali na makaramdam ng inis at galit sa isa’t isa. Maari rin na ang ating mga kababayan ay may nararamdamang parehong galit sa isa sa kanila o sa kanilang dalawa. Sa ganang akin, maari nilang pinag-usapan ang kanilang problema ng pribado. Maari rin namang may isa sa kanila o pareho sila na nagpakita ng tamang pag-iisip, pagdedesisyon, at pag-uugali na naaangkop sa kanilang edad, karanasan, at responsibilidad. Ang tawag dito ay kasinlakiang-isip o maturity.

Hindi na tayo dapat muling makinig sa mga salitang nag-aalab ng galit at pagkakawatak-watak. Sa halip, dapat tayong magkaisa at magtulungan upang makamit ang mga layunin at adhikain na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino. Hindi ba ito naman ang panawagan ng pangulo o hindi na ba uso ito?

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.