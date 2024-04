Hagen Topacio puputok sa Olympic Qualifcation

ISASAGAWA ni Hagen Topacio ang kinakailangang perpektong pagpapaputok sa huling round sa pagsabak nito sa TRAP men’s event sa International Shooting Sports Federation (ISSF) Final Olympic Qualification sa Doha, Qatar.

Unang nakisalo sa unahan si Topacio kasama ang apat na iba pa sa unang araw na may 50 sa 50 puntos, ngunit bumaba sa ika-38 na may 45 puntos at 95 kabuuang pagkatapos ng ikalawang araw.

Si Topacio, na tinuturuan ni Ukrainian coach Oleksandre Lavrinenko at dalawang beses naging Olympian, ay nakatayo lamang ng tatlong puntos sa likod ng mga lider mula sa Italya, ngunit nahaharap pa rin siya sa isang mataas na utos upang maabot ang final round.

Ang isa pang Philippine bet na si Eric Ang ay nasa ika-110 na may 90 puntos.

Samantala, kararating lang ng skeet shooter na si Enrique Enriquez sa Doha kung saan galing ito sa isang training camp kasama ang kanyang Italian coach na si Sandro Bellini.

Sinabi ni PNSA secretary-general Iryne Garcia na si Enriquez ay isang dark horse dahil naging consistent siya sa magagandang score na darating sa kompetisyon.

Si Enriquez ang tanging Pilipinong umaasa para sa awtomatikong quota. (Lito Oredo)