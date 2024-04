Hiniling ng Bayan Muna sa Kongreso na imbestigahan ang napaulat na kuwestiyonableng investment ng Government Service Insurance System (GSIS) upang matiyak umano ang proteksyon sa pera ng mga empleyado at retirado ng gobyerno.

Ayon kay dating Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite dapat malaman ng mga empleyado ng gobyerno kung saan dinadala ang kanilang pera at matiyak na napapangasiwaan ito nang tama.

“We cannot afford to let these funds drown in a sea of corruption, especially under the Marcos Jr. administration,” giit ni Gaite.

Nagpahayag ng pagkabahala si Gaite sa napaulat na plano ni GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso na ilagak ang malaking bahagi ng pondo ng GSIS sa Neuberger Berman Credit Opportunities Fund II (NBCOF), na dating pagmamay-ari ng nabangkaroteng Lehman Brothers.

Sinabi ni Gaite na mayroong mga tanong ang Board of Trustees, partikular si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, kaugnay ng isinusulong na pamumuhunan dito.

Mayroon din umanong mga miyembro ng Board na nagpahayag ng pagkabahala sa pamumuhunan ng GSIS sa Alternergy Holdings Corporation, ni dating Energy Secretary Vince Perez at Nickel Asia. (Billy Begas)