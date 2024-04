Germy Mahinay multa ng P100K, pinatawan din ng indefinite ban

PINATAWAN ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Commissioners Office ng pinakamabigat na parusa at malaking multa ang Negros player na si Germy Mahinay matapos ang insidenteng naganap sa laban ng koponan nito noong Lunes kontra Zamboanga Masters Sardines.

Inihayag mismo ng MPBL ang desisyon nito sa naging hard foul ni Mahinay sa manlalaro ng Zamboanga Masters Sardines na si Joey Barcuna.

“Negros center Germy Mahinay has been suspended indefinitely for undercutting Joey Barcuna of the Zamboanga Master Sardines while in the air,” ayon sa opisyal na sulat na pirmado ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes. “This outcome takes into account the dangerous nature of the play, as well as Mahinay’s reaction immediately after the deplorable act.”

Naganap ang insidente sa nalalabing 8:37 sa 4th quarter na pagkatalo ng Negros, 88-73, sa Masters Sardines noong Abril 22 sa Alonte Sports Arena, unang binigyan ng Flagrant Foul Penalty 2 si Mahinay at agad na na-eject sa laro, bukod dito, multa rin ito ng P100,000. (Lito Oredo)