Suportado ng finance application na GCash ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) upang mas mapaigting ang kanilang panawagan para sa mas maaasahan at ligtas na cyberspace sa AngelNet Summit 2024 na ginanap sa PNP Headquarters sa Camp Crame, Quezon City.

Ang AngelSummit ay naglalayong mapanatiling ligtas at mapagtibay pa ang cyberspace upang mas maprotektahan ang mga nangangailangang sektor ng bansa partikular na ang mga kabataan at mga kababaihan.

May temang “AngelNetwork and the Cybersquad, Magkasama sa Online Kaligtasan,” nagtipon-tipon ang mga opisyal ng GCash, PNP, at ng iba pang lokal at internasyonal na mga ahensya’t organisasyon upang talakayin ang mga mahahalagang hakbang at paraan para sa mas ligtas na cyberspace sa bansa kontra kaharasan at pang-aabuso.

Ayon kay GCash Chief Legal Officer Atty. Maricor Alvarez-Adriano, mahalagang magkaroon ng mahigpit na ugnayan ang pribado at pampublikong sektor upang agarang mabigyan ng solusyon ang daing ng mga Pilipino ukol sa mas ligtas na digital platform.

Dagdag pa niya na ang kaligtasan, tiwala, at seguridad ng mga user ang kanilang pangunahing prayoridad kaya naman isang karangalan umano para sa GCash ang maging parte ng ganitong ka-importanteng inisyatibo.

“Kasama ang mga partners sa gobyerno, ipagpapatuloy namin ang mga hakbang na kailangang gawin para patuloy na makapagbigay ng ligtas na platform para sa lahat ng mga Pilipino,” pagtatapos niya.

Ang naturang summit ay kalakip ng mandato ng PNP sa Child Online Protection (COP), Anti-Gender-Based Online Sexual Harassment (GBOSH), at AlengPulis and the CyberSquad na pawang pinangungunahan ng mga opisyal ng PNP-ACG.

Samantala, upang malabanan ng GCash ang online scams partikular na sa mga e-wallet, mas pinalakas pa nito ang kanilang kampanyang #GSafeTayo.

Inilunsad din ng kompanya ang DoubleSafe, isang security feature na gumagamit ng facial recognition upang maiwasan ang kaso ng mga ultimately account takeover.

Kaugnay nito, siniguro ng GCash na mas maaabot pa ng kanilang serbisyo ang mas maraming Pilipino sa pamamagitan ng AI at machine learning, at patuloy na “eco-sustainable” na paggamit nito.

Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng kompanya sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at National Privacy Commission (NPC) upang mapanatili ang pagsunod nito sa mandato ng consumer at data protection ng mga Pilipino.

Nakikipag-ugnayan ang GCash sa iba’t ibang ahensiya tulad ng PNP-ACG, National Bureau of Investigation (NBI), at Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) upang tuluyang mapuksa ang cyberthreats katulad ng online scams.

Ayon sa datos ng PNP, mahigit 15,000 na mga insidente ng online scam, partikular ng ‘swindling,’ ang naitala sa bansa ngayong taon.

Samantalang umabot naman sa 4.1 milyon na mapanlinlang na mga account ang naipasara ng GCash at ng mga awtoridad noong 2023.