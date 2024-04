PINALAGAN ng Kapuso actress na si Yasmien Kurdi ang pagbura ng Facebook sa kanyang gender reveal post.

Sa kanyang social media post noong April 23, shinare ng aktres ang mga screenshot ng notification mula sa Facebook na nagsasabing binura nito ang post ni Yasmien dahil lumabag ito sa kanilang community standards sa bullying at harassment.

“What!?! … so yung gender reveal is offensive na ngayon, pero ang paghuhubad at kalaswaan acceptable na sa socmed!” react ni Yasmien.

Umapela rin siya sa mga netizen na i-report ang malalaswang content at hindi ang mga wholesome content na gaya ng sa kanya.

“Ang i-report niyo po ay ang mga malalaswang content, huwag po ‘yung wholesome content. Isipin po natin ang mga anak at magiging anak natin. Anong klaseng mundo ba natin sila gusto palakihin?” saad niya.

Sa gender reveal post ni Yasmien, makikita na sinindihan niya kasama ang asawang si Rey Soldevilla at anak na si Ayesha Zara ang ibabaw ng cake na mismong ang aktres ang nag-bake.

Pero nang matunaw ang icing, hindi na-reveal ang gender ng baby.

Nalantad ang pink na kulay sa gitna ng cake nang hiwain na nila ito na nagsasabing girl muli ang ikalawang anak nina Yasmien at Rey. (Issa Santiago)