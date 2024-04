MULING nag anunsiyo si Manila Mayor Honey Lacuna-Pangan ng suspensiyon sa face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa lungsod ngayong Huwebes hanggang bukas.

Iniutos ni Lacuna ang suspensyon kasunod ng ulat ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office(MDRRMO) na aabot sa 44°C ang heat index level sa lungsod sa susunod na mga araw.

“This is due to the forecasted danger heat index level of 44°C according to the Manila Disaster Risk Reduction Management Office,”ani Lacuna.

Pinayuhan rin niya ang publiko na manatii sa loob ng kanilang mga tahanan para maiwasan ang panganib na dala ng matinding init sa kalusugan tulad ng heat stroke at heart attack.

Inatasan din ni Lacuna ang mga school authority sa lungsod na maglatag ng kanilang mga programa para sa pagpapatupad ng ‘asynchronous class.’ (Juliet de Loza-Cudia)