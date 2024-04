Enchong Dee lalong pinag-init ang summer

‘Sinisisi’ ng netizens si Enchong Dee sa patuloy na pag-init sa Pilipinas.

Flinex kasi ni Enchong ang kanyang kamachohan sa Instagram at inulan ito ng samu’t saring komento.

“Super fit! Grabe ka Chong!”

“Masarap ka na nga, pinasarap mo pa!”

“Sarap ng Summer pag si Enchong ang kasama.”

“Ouch! I can’t even touch my phone, nag-o-overheat dahil sa picture mo.”

Si Padre Zamora ang role na ginampanan ng chinito actor sa huli nitong movie na ‘GomBurZa’ kaya naman may netizens na biniro si Enchong.

“Padre Zamora, ano ito?”

“Grabe naman sa pagka hot ni Father.”

May mga napamura pa nga dahil sa kaseksihan ng aktor.

Para sa bagong underwear endorsement ni Enchong ang mga seksing photos niya. Teaser lang daw ito. Kaya abangers na ang pink market at mga babaeng fans ng aktor sa mga susunod pang lalabas online na mas daring at provocative pictures niya na naka-briefs at boxers lang.

Ngayon pa lang ay marami na rin ang nag-aabang sa ilalabas na brochures ng nasabing brand. Kilala kasi ang kumpanya sa pagbebenta ng mga products nila sa pamamagitan ng mga brochure. Sigurado raw na makikita nila rito ang mga photo ni Enchong na naka-underwear lang.

May ganun? (Ogie N. Rodriguez)