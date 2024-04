KUNG baga sa pelikula, box office hit ang sa mga netizen ang kakaibang paraan ng pagpapalamig ng ilang kabataan para maibsan ang nakaririnding init ngayong summer.

Ang diskarte nila? Sumasabay lang naman sila sa pagpapalinis ng kanilang motor at bisikleta sa isang car wash shop.

Sa TikTok post ni Jhonny Deep Shop, makikita ang dalawang binata na sumamang magpalinis sa kanilang bike at motor upang makalibre na ng paliligo sa gitna ng nakakapasong init ng panahon.

“Ligo na may konting car wash,” sabi ni Jhonny sa Tiktok caption niya.

Hindi lamang tubig ang nailibre ng dalawang binata kundi pati na rin ang sabon ng katawan at mukha nila, may kasama pang ‘shampoo.’

Aliw naman ang dala nito sa mga netizen at muling tumanggap ng papuri ang galing sa diskarte ng mga Pinoy.

“Drive thru ligo”

“Pati ‘yung sakay naligo din e HAHAHA”

“‘Yung tinatamad kang maligo at the same time magwashing ng motor”

“Ganito pala para tipid kayo”

“Pag ganitong super init ng panahon uubusin ko talaga 100 ko para lang diyan maligo maya maya”

“P5.00 nakapaligo ka na malinis pa motor mo”