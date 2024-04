Higit sa 50 aktibo at dating opisyal ng Philippine National Police (PNP) ang nakaladkad sa crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa International Criminal Court (ICC), ayon kay ex-Senator Antonio Trillanes IV.

Sabi ni Trillanes, kung hindi makikipagtulungan ang mga pulis sa imbestigasyon ng ICC, ituturing din silang mga suspek tulad ni dating Pangulong Duterte.

Mahihirapan aniya ang mga suspek na mangibang-bansa dahil ititimbre sila sa Interpol para maaresto.

“Based on highly credible information, the ICC investigators have already directly communicated with more than 50 active and former PNP officials regarding their being implicated in the crimes against humanity case of Rodrigo Duterte at the ICC,” saad ni Trillanes sa kanyang pinost sa X.

“This means that if they do not immediately signify their intention to cooperate with the investigators, their status would be elevated to being suspects and, therefore, would result to travel restrictions initially and eventually arrest via Interpol,” babala pa niya.

Kaugnay nito, tiniyak naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pananagutin nila ang mga law enforcer na masasangkot sa extrajudicial killings sa bansa.

Ginawa ni Remulla ang pahayag dahil sa 2023 US report na nananatiling problema umano sa Pilipinas ang EJK kahit nagpalit na ng administrasyon.

“We guarantee that reforms are in place to change the mindset and attitude of erring law enforcers and make them responsible for their actions. We are taking all the necessary steps to strengthen the criminal justice system and hold to account the perpetrators of these viola-tions,” saad ng kalihim.