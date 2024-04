Itinanggi Department of Education (DepEd) ang balitang dalawang titser sa Iloilo ang namatay habang nagtuturo sa eskuwelahan dahil sa heatstroke.

Sa isang statement, binanggit ng DepEd na ang isang guro ay namatay noon pang Pebrero dahil sa Hypertensive Cardiovas-cular Disease habang ang isa na namatay noong Marso ay dahil naman sa Aneurysm. Sila ay parehong namatay habang nasa bahay.

“Based on official records, one of our teachers in Sta. Barbara passed away last February 2024 due to Hypertensive Cardio-vascular Disease, while another teacher passed away sometime in March 2024 due to Aneurysm. In both instances, the teachers were reportedly at home,” diin ng DepEd.

Nilabas ng DepEd ang pahayag matapos ang Facebook post ng XFM Radyo Patrol Iloilo na ang dalawang titser ay namatay habang nagka¬klase sa eskuwelahan.

“It is unfortunate that certain news outlets resort to sensationalizing the death of our teachers at the expense of true and factual reporting,” ayon sa kagawaran.

Sa kabila nito, nagpaabot na ng pakikiramay ang DepEd sa pamilya ng dalawang nasawing guro. (Vick Aquino)