Caitlin Clark hahakot ng sangkaterbang datung

MUKHANG may isang record pang niluluto para kay Caitlin Clark, tuloy daw ang tambalan nito at ng Nike, pipirma ng eight-year, $28 million contract sa sneaker giant ang pinakamaangas na scorer ng NCAA Division I history at No. 1 overall pick sa nakaraang WNBA draft.

Kasama sa deal ang signature shoes ni Caitlin, unang ini-report ng Wall Street Journal at ng The Athletic ang pinaplantsang deal, nag-expire na nitong 2023-24 season ang unang name, image at likeness deal ni Clark na pinirmahan noong 2022.

Ayon sa ulat, kung matutuloy ay magiging pinakamalaking sponsorship contract ang bagong deal para sa isang women’s basketball player, nakisali pa raw sa contract discussion na nagsimula noong February ang Under Armour at Adidas, nagpakita din ng interes ang Puma.

Mukhang mananatili sa Nike si Clark, sa ulat naman ng On3.com, kumita na ito ng $3 million sa ibang deals niya kasama ang sa State Farm at Gatorade. (Vladi Eduarte)