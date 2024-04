Broadway play ni Lea nominated sa 90th Annual Drama League Awards

Sobrang saya ni Lea Salonga dahil nominated sa 90th Annual Drama League Awards ang musical play nilang ‘Here Lies Love’.

“Started yesterday with this bit of amazing news!!! Thank you, Drama League for this recognition! I’ll be pinching myself for a good long while,” ang post ni Lea sa kanyang Instagram account.

Pinasalamatan at nagpaabot ng congratulations ang award-winning singer-actress sa lahat ng bumubuo sa kanilang Outstanding Revival of a Musical nominated play.

Super proud si Lea sa achievement na ito ng kanilang production dahil hindi lang siya artista rito kundi isa rin siya sa producers ng ‘Here Lies Love’.

Ka-join niya sa pagpo-produce nito sina Jo Koy, Apl.de.Ap, Giselle ‘G’ Tongi, at ang FilAm Academy Award, Emmy Award and Grammy Awards winner na si H.E.R. at iba pang kilalang international theatre producers.

Agad din nagpaabot ng pagbati at nag-comment sa post ang international Pinay actress na si Vina Morales na humalili kay Lea as Aurora Aquino sa nasabing musical play.

Hindi rin nagpahuli si Vina, ha. May entry rin ito. Agad din itong nag-post sa kanyang social media account.

Halatang proud na proud ang ate ni Shaina Magdayao sa mga recognitions na natatanggap ng kauna-unahan niyang Broadway musical play.

Bongga at tatlo ang natanggap na nominations ng ‘Here Lies Love’, ang Outstanding Revival of a Musical, Outstanding Direction of a Musical, at Distinguished Performance Award nomination for Conrad Ricamora na gumanap bilang Ninoy Aquino.

Ang The Drama League ay isang prestihiyosong American theatrical association na based sa New York City.

Magaganap ang annual awarding ceremony sa May 17, 2024 sa The Ziegfeld Ballroom in Manhattan, New York.

Samantala, umani ng “congratulations” at “good luck” ang nasabing post nina Lea at Vina. Abangers na nga ang mga netizens sa pagrampa ng mga Pinoy musical superstars sa red carpet at sana raw manalo ang ‘Here Lies Love’.

Congrats Lea and Vina!