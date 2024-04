Brendan Rodgers pinalipad go-ahead slam vs San Diego

PINAGLAYAG ni Brendan Rodgers ang go-ahead grand slam sa five-run fourth inning at kinubabawan ng Colorado Rockies ang San Diego Padres 7-4 nitong Martes.

Iwan pa sa 4-1 ang Colorado bago hinambalos ni Rodgers ang una niyang career slam, pinalipad niya ang fastball ni Michael King patungo sa left-field bleachers habang may 0-2 count.

Namiyesta ang Rockies ng six runs, eight hits at three walks mula kay King sa loob ng 3 2/3 innings. Inilabas na siya matapos ang bases-loaded walk kay Elehuris Montero.

Nagdagdag ng RBI (run batted in) single si Nolan Jones sa second para sa Colorado.

Pumukol ng three hitless innings si Jalen Beeks bilang reliever ni Rockies starting pitcher Ryan Feltner na namigay ng four runs at 10 hits sa four innings. Tatlong outs ang tinuhog ni Justin Lawrence para isara ang una niyang save ngayong season. (Vladi Eduarte)