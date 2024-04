Alyssa Solomon, NU sinungkit twice-to-beat

NASUNGKIT ng last year runner-up National University (NU) ang isa sa dalawang twice-to-beat incentive matapos silang akbayan ni Alyssa Solomon sa 25-21, 25-19, 25-22 pagwalis sa Far Eastern Univeristy (FEU) sa papatapos nang UAAP Season 86 women’s volleyball eliminations na nilaro sa Araneta Coliseum, Miyerkoles.

Tumikada si Solomon ng 13 points mula sa 12 attacks at isang block para sa Lady Bulldogs na tinapos ang elimination round na may 12-2 karta para masolo ang tuktok ng team standings at masiguro ang insentibo.

Nanatili naman ang Lady Tamaraws sa No. 4 spot tangan ang 9-5 record sa event na may 14-game double elimination round.

Samantala, kahit wala nang pag-asa ay ipinakita pa rin ni Lyann De Guzman ang kanyang tikas upang pagpagin ng Ateneo Blue Eagles ang Adamson University (AdU) Lady Falcons, 25-13, 25-17, 25-21 sa unang laro.

Bumanat si De Guzman ng 14 points lahat galing sa spikes upang ilista ang 5-9 karta para sa Blue Eagles na kahit papano ay napaganda ang pagtatapos ng kanilang huling laro ngayong season.

Nasa pang-lima sa team standings ang Katipunan-based squad.

Naka-puwesto sa pang-anim ang Lady Falcons na nalasap ang pang-11 talo sa 14 na laro.

Magaan na nasungkit ng Blue Eagles ang panalo, sa unang set pa lang ay dinomina na nila ang Lady Falcons matapos magtulungan sa opensa sina De Guzman at Sophia Beatriz Buena na kumana din ng walong puntos.

Dahil sa panalo, nalampasan ng Ateneo ang 4-10 record at sixth-place finish nakaraang season.

Eksit na sa kompetisyon ang Ateneo at huling laro na rin ni team captain libero Roma Mae Doromal sa collegiate league. (Elech Dawa)