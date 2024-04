Alex Eala na-upset liyamadong karibal

NAGBALIK ang bangis ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala matapos nitong itala ang maagang matinding upset at pinakamalaki nitong panalo sa kanyang papaangat na career sa agad na pagpapatalsik sa world No. 41 na si Lesia Tsurenko ng Ukraine upang umusad sa round of 64 ng WTA Mutua Madrid Open.

Ang 18-anyos na world No.169 at Globe Ambassador na double Asian Games bronze medalist na si Eala ay umahon mula sa first set loss sa pagpapakita ng kahanga-hangang poise para makabalik at binura ang third set deficit upang hadlangan ang 34-anyos na si Tsurenko 2-6, 6-4 , 6-4, sa red clay court ng La Caja Magica sa Madrid, Spain.

Sunod na makakasagupa ng Cambodia Southeast Asian Games triple bronze medalist na homegrown Filipina netter ang 27th seed na si Sorana Cirstea ng Romania sa ikalawang round kung saan ang panalo ay magtutulak dito upang makaharap sa isang dream clash sa kasalukuyang world No. 1 na si Iga Swiatek.

Tumabon ang panalo sa nakalipas na serye ng nakakadismayang mga laro sa singles ni Eala habang ginulantang ang torneo sa Madrid sa pagkuha sa napakalaking career boost at pagtatala sa matinding upset sa pinakamataas na ranggo na manlalaro na nakaharap niya sa kanyang nagsisimulang karera.

Matamlay na nagsimula si Eala sa unang set matapos maiwan sa 1-3, at ibigay ang laro. Gayunman, tumalon agad ito sa 2-0 kalamangan sa ikalawang set upang ipakita sa Ukrainian na kalaban na hindi siya madali mawala.

Kahit sumagot si Tsurenko sa pagwawagi sa sumunod na dalawang laro at ibinuhol ang iskor hanggang sa ikawalong laro sa 4-4 ay hindi nagpatinag si Eala na hablutin ang sumunod na dalawang laro para i-extend ang laban sa ikatlo.

Napanatili ni Eala ang momentum sa deciding set sa pagbubukas ng panibagong 2-0 abante. Gayunman, nagising si Tsurenko na hindi lamang naitabla ang laro sa 2-2 kundi nabawi din ang pangunguna sa 4-3 upang pilit na iwasan ang kinatatakutan na upset.

Subalit nagawa ng wildcard entry sa main draw ng Madrid Open sa ikalawang sunod na taon na si Eala na patatagin ang kanyang lakas at agawin ang sumunod na tatlong laro upang tapusin ang laban sa loob ng 2 oras at 20 minuto.

Si Tsurenko, na kilala bilang isa sa may pinakamahusay na backhand sa women’s tour, ay isang quarterfinalist sa 2018 US Open, kung saan nakuha niya ang isang upset laban sa world No. 2 na si Caroline Wozniacki ng Denmark.

Naabot niya ang ika-4 na round sa French Open at Wimbledon noong 2023 at ang ikatlong round ng Australian Open ngayong taon. Nakamit ni Tsurenko ang isang career-high world ranking na No. 23 noong 2019.

Samantala, si Eala ay wala pa sa kanyang huling limang paligsahan at tatlong beses na natalo sa opening round. Ibinagsak din niya ang kanyang huling qualifying match sa WTA Miami Open, kaya agad na nawala sa main draw.

Ang tanging kapansin-pansing resulta niya sa singles ay nang maabot ang ikalawang round ng ITF W75 3C de Seine sa France noong huling linggo ng Marso. (Lito Oredo)