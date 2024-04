Aanhin pa damo kapag patay na ang kabayo

Sana tutuparin ni US President Joe Biden ang kanyang pangako na saklolohan tayo ng America kapag may nasawi na Pinoy sa panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Kung may maituturing na malaking bagay ang nagbunga sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa America, ito yung Trilateral Summit nina Biden, BBM at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na ginanap sa Washington D.C.

Bukod sa pagtutulungan ng mga bansang US, Japan at Philippines sa aspekto ng ekonomiya, napagkasunduan din ng tatlo ang malayang paglalayag sa West Philippine Sea na ibig kontrolin ng China.

Milyon-milyong tonelada ng kargamiyento lulan sa mga sasakyang pandagat ang dumadaan sa South China Sea na tinatawag na West Philippine Sea ng ating bansa.

Pinipigilan ng China ang pangingisda at pagdadaan ng mga barkong pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea na, ayon sa International Court of Justice (ICJ) sa Hague, ay pag-aari ng Pilipinas.

Pero ayaw i-recognize ng China ang ruling ng ICJ.

Makailang beses nang binomba ng water cannon ng Chinese coast guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Although wala pang napatay sa panig ng Pinoy, may posibilidad na maaaring may masawi sa panggigipit ng China sa ating mga kababayan.

A breath of fresh air, ‘ika nga, ang “iron-clad” assurance ni Biden, na kapag may nasawi na Pinoy sa panggigipit ng China sa atin ipaiiral niya ang Mutual Defense Treaty (MDT) sa pagitan ng America at Pilipinas.

May kaunting problema lang sa pagpapatupad ng MDT: Kelangang apruhan pa ng US Congress ang pagpapadala ng mga saklolo sa Pilipinas kapag ito’y inatake ng ibang bansa.

Yung time lapse o pagdaan ng panahon sa approval ng US Congress ay maaaring ubos na ang ating mga kawal sa pakikipaglaban sa China kung magkaroon ng barilan sa West Philippine Sea.

Parang labanan ng elepante at ng langgam ang mangyayari kapag nagkaroon ng shooting war sa pagitan ng C