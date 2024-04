DALAWANG Pinoy ang nag-uwi ng karangalan sa bansa nang manalo sila sa ultramarathon na may 285 kilometro ang haba sa Italy.

Ang mga ito ay sina Lachlan McDonald na natapos ang Ultra Milano-Sanremo (UMS) marathon sa loob ng 35:47:00 oras at Zsuzsanna Maraz na nakapagtala ng 35:54:00 oras.

Tinakbo nila ang UMS na may distansyang 285 kilometro o halos pitong beses na mas mahaba sa karaniwang marathon na may habang 42.195 kilometro noong Abril 12.

Ikatlong pinakamabilis sa ultramarathon si triathlete Rolando Espina na natapos ang karera sa loob ng 36 oras at 40 minuto, habang sumunod naman sa kanya si Bren Kevin Cabasa sa oras na 39:08 hours.

Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, kilala ang UMS285 bilang pinakamahabang single-stage road ultramarathon sa Italy kung saan ay daraan ang mga kalahok sa tatlong rehiyon ng bansa at 54 na komunidad.

Kailangan rin matapos ng higit sa 60 na kalahok ang buong ultramarathon sa loob ng 48 oras o dalawang araw.

Ani Espina, bihira magkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino sa mga patimpalak katulad ng UMS285.

“It’s rare for two Filipinos to finish on the podium in such a difficult and prestigious race. Here’s hoping that our journey will motivate others to follow us, especially the younger generations, who aspire to join and love ultrarunning,” paliwanag ni Espina.

“So, there was no other way but to slow down and hope that it would not reach a point where I could no longer run or even walk. I was leading at that point, but I knew it was only a matter of time before I would be caught up by the other runners,” diin ni Espina.