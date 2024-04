Zack Gelof, Okland Athletics pinutol 8 dikit na semplang

NAG-DELIVER ng two-run homer si Zack Gelof sa ninth inning na sinakyan ng Oakland Athletics para ibaon ang New York Yankees 2-0 nitong Lunes.

Sa palo ni Gelof mula kay Victor Gonzalez, nakalsuhan ang eight-game losing streak ng A’s.

Limang pitches pa lang sa laro, ejected si Yankees manager Aaron Boone.

May kinukuwestiyong sequence si Boone, pinatahimik ni umpire Hunter Wendelstedt ang manager.

May fan sa likod ng dugout ng Yankees na sumigaw sa umpire, si Boone ang pinatalsik sa laro ni Wendelstedt.

Nagpatibayan sina Carlos Rodon ng New York at JP Sears ng Oakland sa shutout ball pero natsambahan ni Athletics third baseman Abraham Toro ang isang bato ni Gonzalez sa bukana ng ninth.

Pinalipad ni Gelof ang flat sinker ni Gonzalez sa right-field seats.

Pumukol ng two innings si Lucas Erceg para sa A’s, sunod-sunod na kinuryente ni Mason Miller sina Anthony Volpe, Juan Soto at Aaron Judge para kumpletuhin ang save. (Vladi Eduarte)