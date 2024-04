KINILALA ng Philippine Army (PA) ang kabayanihan ng isang sundalo na nagbuwis ng kanyang buhay para mailigtas ang nalulunod na magkapatid sa Borongan, Eastern Samar.

Ibinigay noong Linggo sa pamilya ng nasawing si Technical Sgt. Samuel Garbo ang bronze cross medal award dahil sa ginawa nitong kabayanihan sa pagsagip sa magkapatid na sina Bernadette, 13, at Keisha Marie Batula,9, na nalulunod sa dagat na sakop ng Barangay Locsoon sa Borongan, Eastern Samar noong Abril 8, 2024.

Pinangunahan ni Brig. General Noel Vistuir, commander ng 802nd Brigade ng Philippine Army, ang pagbibigay ng medalya sa pamilya ni Garbo sa kanyang burol sa Giporlos, Eastern Samar.

“His act of courage and willingness to help others unmindful of his safety embodies the ideals of a true warrior and exemplifies the finest tradition of Filipino soldiery,” pahayag ni Vestuir.

Tatanggap ang pamilya ni Garbo ng P413,000 Special Financial Assistance (SFA) mula sa tanggapan ni Lt. Gen. Roy Galido, commander ng Philippine Army, bukod pa ang mga financial assistance ng iba pang institusyon.

Sa ulat, nasa nasabi ring resort si Garbo at ang kanyang mga kaibigan nang makita niyang nalulunod ang magkapatid.

Hindi nagdalawang isip si Garbo na sagipin ang dalawang bata, agad na lumusong sa dagat para iligtas ang dalawang bata pero siya naman ang nasawi sa huli.(Edwin Balasa)