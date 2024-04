Smart Sports Scribes kampeon sa PSA Cup

INILATAG ng Smart Sports Scribes ang mala-pagkit na depensa para pigilan ang Capital1 Solar Boys, 49-32, tungo sa pagbangon bilang kampeon ng 2024 Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup sa Ninoy Aquino Stadium nitong Lunes, Abril 22.

Itinala ng Scribes sa unang pagkakataon ang malaking kalamangan kumpara sa unang dalawang paghaharap ng mga koponan kung saan hinati nila ang kanilang mga tagumpay sa dikit na paraan bago nagawa ng Sports Scribes na makuha ang winner-take-all contest sa isang wire-to-wire affair.

Matapos ang mababang-scoring opening frame na naitala sa liga ng Smart, 12-7, naungusan ng Scribers ang Solar Boys sa sumunod na 10 minuto, 18-5, para kontrolin ang labanan hanggang sa halftime matapos ang buzzer-beating undergoal stab ni Dugout writer Ivan Saldajeno, 30-12.

Nanatili ang kuwento sa ikatlong yugto, kung saan ang koponan na suportado nina Danny Espiritu, Headstart Sports Academy at BaliPure ay nagpapanatili sa kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng paggawa ng napapanahong mga shot sa bawat sandali.

Pinahaba ng editor-in-chief ng Spin.ph na si Dodo Catacutan ang kalamangan sa 20, 41-21, matapos umiskor bago mag-expire ang period.

Walang humpay na tumugis upang makabalik, nagawa ng Solar Boys na itali ang agwat sa 16, bago nagawang ibuhos ni Jeremiah Sevilla ang ilang jumper upang mapanatili ang distansiya patungo na sa panalo.

Si Reuben Terrado ng Spin.ph ay itinanghal bilang Finals Most Valuable Player (MVP) matapos ang 12-point, 11-rebound performance, habang si AJ Bolando ng Cignal ay may 13 markers, walong boards at limang assists.

Sina Christian Jacinto at Bryan Jacinto ay nagpatumba ng tig-10 puntos, habang may walo si Aldo Aviñante para sa koponan na suportado ng mga may-ari ng Capital1 na sina Mandy at Milka Romero, Bulakan Mayor Vergel Meneses, Uratex, at Rebel Sports.

Samantala, nasiguro ng Strong Group Athletics Press Row Bros ang kanilang unang panalo sa torneo matapos pabagsakin ang Say Chiz Smileys sa ikatlong puwesto na laro na nangangailangan ng overtime, 82-81.

Si Flores ng One Sports ay nagtala ng 30 puntos, habang sina Diego de la Paz at Karlo Sacamos ay may tig-18 puntos. Si Lopez, sa kabilang banda, ay nagtagumpay sa opensa ng Say Chiz na may 24, nagdagdag si Tupas ng 23, at nagbuhos si Terrado ng 20.

Nagbigay naman ng malaking halaga ng pagkain ang Shakey’s at ACES sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilang kahon ng kanilang signature pizza sa mga manonood. (Lito Oredo)