Shaila Omipon, Perpetual kinaldag San Beda sa 5 set

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Arena)

10:00am – Lyceum vs EAC

2:00pm – Benilde vs AU

NAGLIYAB sa opensa si Shaila Allaine Omipon upang akbayan ang University of Perpetual Help sa 20-25, 25-13, 22-25, 25-17, 15-6 panalo kontra San Beda University sa NCAA Season 99 women’s volleyball eliminations na nilaro sa FilOil EcoOil Arena, Martes.

Tumikada si Omipon ng team-high 26 points habang si reigning Most Valauable Player (MVP) Mary Rhose Dapol ay nagtala ng 17 markers para akayin ang Lady Altas sa pangatlong panalo sa limang salang.

May tsansa pa rin ang Perpetual sa asam nilang sumampa sa susunod na phase, kasalo nila sa No. 4 sa team standings ang Arellano University Lady Chiefs.

Nangunguna ang defending champions College of Saint Benilde Lady Blazers tangan ang malinis na limang panalo habang nasa pangalawa ang wala pa rin talo sa apat na laro na Lyceum of the Philippines Lady Pirates.

Pangatlo ang Letran Lady Knights na may 4-1 karta.

Nakabangon ang Lady Altas mula sa masaklap na pagkatalo sa Lady Pirates, 25-21, 24-26, 18-25, 25-22, 15-11, noong Sabado kung saan ay nagtala si Dapol ng 35 puntos.

Naligtasan ng Lady Altas ang mainit na laro ni San Beda power-hitter Angel Mae Habacon.

Kumana si Habacon ng 27 points para sa San Beda na tangan ang 1-4 karta. (Elech Dawa)