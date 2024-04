KINAALIWAN ng mga netizen ang video ng isang corgi habang himbing na natutulog sa business class ng isang flight.

Agree ang mga animal lover na hindi dapat ilagak sa cargo area ng eroplano ang mga furbaby kung isasama ang mga ito sa biyahe ng kanilang furparent.

Kaya naman bukod sa pagka-aliw, nagpainggit din ang video sa isang flight na nagpapakita sa cute na corgi habang himbing na himbing sa pagkakatulog sa business class ng eroplano.

Kitang-kita sa video ang aso na kuntodo kumot at may kayakap pang teddy bear habang nakabaluktot na natutulog ang ilang pasahero sa economy seat.

Kahit may mga bumatikos sa pagiging maluho ng amo ng corgi, humanga naman ang ilang mga commenter sa pagpapahalagang ibinibigay ng kanyang fur parents sa kanilang furbaby dahil itinuturing itong miyembro ng kanilang pamilya.

Maging ang mga flight attendant ay tuwang-tuwa sa cute na corgi dahil behaved ang aso at ito pa daw ang kanilang naging stress buster sa flight.

“Why so surprised, he probably has an important business meeting when he lands. What a lucky dog. The owner must be one very kind animal lover. God bless the dog owner for his kindness. This dog is someone’s child. Don’t be so jealous of his lifestyle. This is a beautiful family traveling together. God bless you and your family forever. This is the way all dogs should travel. Not underneath the plane.”