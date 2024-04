Itutuon ng Kamara de Representantes ang atensyon nito sa pagpapalakas ng seguridad at economic development ng bansa sa nalalabing panahon ng 19th Congress.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Foreign Policy Address (FPA) ng Department of Foreign Affairs (DFA) na dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic corps, mga opisyal at empleyado ng iba’t ibang ahensiya ng gobyerno at mga think tank.

Sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, sinabi ni Romualdez na makalilikha ang Kongreso ng kapaligiran na kaaya-aya para sa pagnenegosyo.

Hinimok din ni Romualdez ang lahat ng sektor na tumulong at magbigay ng kanilang suhestyon sa pagpapa-unlad ng bansa. Binanggit din ng lider ng Kamara ang pangangailangan na amiyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution.

“We also recognize the need for more dynamic economic policies. Thus, we are advocating for amendments to specific sections of Articles twelve, fourteen, and sixteen of the Philippine Constitution,” sabi pa nito. (Billy Begas)