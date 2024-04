UMAABOT sa 1,707 na wang-wang, blinker at iba pang ilegal na accessory ng sasakyan ang nakumpiska ng Philippine National Police-Highway Patrol Group (PNP-HPG) alinsunod sa mahigpit na pagpapatupad ng Presidential Decree 96 o “no Wang-Wang policy”.

Ayon kay PNP-HPG Director Brig. Gen. Alan Nazarro, nakumpiska ang mga ilegal na gamit sa kanilang nationwide operation mula Marso 25 hanggang Abril 22.

Kabilang sa mga nakumpiska ang 957 LED lamp, 300 blinker, 179 fog light, 134 modified muffler, 78 busina, 48 strobe light at 11 sirena.

Una nang sinabi ni PNP Public Information Office (PIO) Chief Police Col. Jean Fajardo na hahabulin ng PNP hindi lang ang mga gumagamit ng mga nasabing ilegal na vehicle accessory kundi maging ang mga nagbebenta ng mga ito.

“Hindi lamang tayo magbabantay sa mga kalsada at major thoroughfares, ‘yung ating visitorial power ay gagamitin na din natin katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno para bisitahin ang mga motor shop na nagbebenta ng mga ganitong blinker, siren at similar gadget po para sa source pa lang ay masasawata na natin,” babala ni Fajardo.

Matatandaang ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tauhan ng gobyerno maliban sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP), National Bureau of Investigation (NBI), PNP at iba pang emergency services ang paggamit ng sirena at blinker sa pamamagitan ng Administrative order 18.(Edwin Balasa)