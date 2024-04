Nagpadala ng mensahe ang Philippine Skylanders International (PSI), ang kompanyang namamahala sa parking lot sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3, kay Manila International Airport Authority (MIAA) General Manager Eric Jose Ines matapos masunog ang 19 na sasakyan sa ex-tension parking noong Lunes nang hapon.

Ayon sa PSI, plano nilang makipagtulungan sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa pag-iimbestiga sa dahilan ng sunog.

Dagdag pa ng kompanya, kakausapin nila ang mga may-ari ng mga apektadong sasakyan at pag-uusapan ang mga detalye ng kanilang pagtulong.

“Solely in the spirit of humanitarian consideration and good faith, PSI shall shoulder all damages in-curred by the owners of the vehicles involved.”

Gayunman, nilinaw nila na ang pagbabayad sa mga nasunog na sasakyan ay hindi maituturing na pag-amin sa pagkakamali o kapabayaan sa panig ng PSI.

"Finally, we shall reach out to the owners of the vehicle immediately to discuss the details of PSI's assistance." dagdag pa nito.