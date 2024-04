MAY bagong negosyo ang TikTok star at content creator/businesswoman na si Rosmar Tan na tiyak na patok ngayong summer.

Ito ang Rosmar Pares Overload kung saan sa halagang P100 ay may unli sabaw, unli rice at may unli swimming pa sa kanyang R Mansion Resort & Restobar sa Calauan, Laguna.

ROSMAR PARES OVERLOAD P100 lang. UNLI SABAW, UNLI RICE may SOFTDRINKS na rin tapos UNLI SWIMMING pa! Sugod na sa R Mansion Resort & Restobar Calauan Laguna from 10 am to 12 am tayo,” ani Rosmar kanyang sa FB post.

Hindi pa nag-iinit ang nasabing post at agad na dinagsa ng madlang pipol ang bagong negosyo ni Rosmar.

“Grabe puno lahat ng kubo at air-conditioned room tapos haba ng pila. ROSMAR PARES LAKAS MO. 6 pm pa lang pero grabe, dinadagsa na agad tayo. P100 lang talaga yan,” sabi pa niya. (Issa Santiago)