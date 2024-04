Pag-asa sa likod ng rehas

Lahat po tayo, nagkasala man, ay nararapat na mabigyan ng pangalawang pagkakataon para makapagbago.

Kasama na po rito ang mga nakapiit sa mga kulungan na nasentensyahan na ng korte o naghihintay na maresolba ang kanilang mga kaso. Tulad po ng naipaliwanag ko na sa mga naunang kolum, sila po ang tinatawag na mga person deprived of liberty (PDL).

Hindi maikakaila na mahirap po ang buhay sa loob ng kulungan. Sa ganitong katayuan, dapat na manatiling may pag-asa at pananalig na maaayos mo ang iyong buhay. Kaakibat nito ang konkretong aksyon at tiyaga para makabangon at muling harapin ang isang maliwanag na bukas sa labas ng rehas.

Kaya po matagal ko nang sinasabi na ang rehabilitasyon ng mga PDL ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng mga namamahala sa ating mga preso sa halip na nakatutok lamang sa pagpaparusa. Iyan po ang matagal ko ng adhikain simula pa ng ako ay manungkulan noon bilang Assistant Secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Nitong nakaraang linggo po ay may nabasa tayong magandang balita tungkol sa isang proyekto ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) at ng Mindanao State University-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT) na ating ikinatuwa dahil sumusuporta po ito sa ating adhikain.

Sa Iligan City Jail-Male Dormitory ng BJMP ay may mga kursong inaalok ang MSU-IIT para sa mga PDL. Ito po ay mga kursong tulad ng English literacy, culinary arts, computer-aided drafting at iba pang vocational at technical skills.

Kasama rin sa “Behind the Bars Program” ng BJMP Northern Mindanao at ng MSU-IIT ang mga kursong patungkol sa performing arts, information and communications technology, financial literacy, sports and fitness at maging ang upcycling ng indigenous materials.

Ang isa pa pong mas magandang balita ay hindi lamang po sa Iligan City kundi sa iba’t ibang BJMP jails may ganitong continuing education program para sa mga PDL.

Sa pamamahala ni BJMP Director Ruel Rivera, may 19,299 PDLs ang nakapag-enrol sa elementary, high school at college noong 2023.

Sa 5,927 PDLs na nakapag-enrol sa elementary, 3,017 ang nakapag-gradweyt sa school year 2022-2023. May 6,739 naman sa 9,549 na nag-enroll sa junior high school ang nakakumpleto hanggang Grade 10, at 851 sa 3,407 na mga nasa senior high school ang naka-gradweyt.

Bukod diyan, sa 21 BJMP jails na nag-aalok ng College Behind Bars program, may 416 ang mga nag-aaral at 24 ang nakagradweyt noong school year 2022-2023.

May mga nag-aaral at nakapagtapos rin ng mga TESDA courses tulad ng carpentry, masonry, food services at electrical installation.

Talagang kapuri-puri ang mga inisyatibong ito ng BJMP. Bukod po sa pagbibigay ng pagkakataon para makapagbagong-buhay ang mga PDL, magandang programa rin ito para mabawasan ang mga nagbabalik-bilangguan, o yung mga tinatawag na recidivists. Swak po ito sa layunin ng gobyerno na ma-decongest o maluwagan ang mga nagsisikipan nating mga bilangguan at detention facilities.

Swak din po ito sa ating inihain na panukalang batas na House Bill 8672 na ang layunin ay pag-isahin ang pamamahala ng ating mga kulungan at detention facilities sa ilalim ng isang Department of Corrections and Jail Management. Kasama po sa mga probisyon nito ang mga hakbang para mapabuti ang kapakanan ng mga PDL.

Kapag pinaigting pa ng BJMP ang programa para sa edukasyon ng mga PDL at maitatag na ang ating panukalang Department of Corrections, tuloy-tuloy na po ang pagbabago sa ating prison system at gayundin ang pagbabago sa buhay ng mga PDL.