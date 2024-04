Pabor sa early marriage: Ruru Madrid game pakasalan si Bianca Umali sa 2025

Bongga ni Ruru Madrid at talagang handang-handa na siyang pakasalan si Bianca Umali!

Sabi nga niya, “Ayoko nang bumalik sa pagiging single!”

Oh, di ba? Pero hirit niya, totoong napag-uusapan na nila ni Bianca ang kasal, pero wala pa raw solidong plano.

“Hindi ko pa magawa sa ngayon, kasi may kanya-kanya pa kaming mga project ngayon. Right now my ‘Black Rider’ ako, then may ‘G!LU’ movie pa, then siya naman may ‘Sangg’re’.

“Ayaw naming masayang ang mga `yon, at gusto naming ma-maximize ang mga career namin. Mangyayari rin naman ‘yon, at hintayin na lang natin kung kailan.

“Anyway, mga bata pa naman kami. I’m 26 and si Bianca ay 24. Wala kaming marrying age na naka-set. Pero okey sa amin ang early marriage.

“Like puwedeng next year, puwedeng 2 years from now. Basta alam namin na na-maximize na namin ang mga career namin.

“Ako kasi, alam ko naman na si Bianca na talaga ang gusto kong makasama habangbuhay. Ayoko nang bumalik sa pagiging single. Ayoko na ng pakiramdam na nanliligaw ako ulit.

“Si Bianca na talaga ang gusto kong makasama habangbuhay!” pahayag pa rin ni Ruru.

Anyway, ang mabigyan ng dream house ang pamilya niya ang tinatrabaho ni Ruru ngayon.

“May lupa na, at patatayuan na lang ng bahay. So, okey na `yon.

“And then, ‘yung tungkol naman sa amin ni Bianca ang paplanuhin ko,” sabi ni Ruru.

Oh, malinaw na `yon, ha! Ayaw na ni Ruru na maging single ulit, na si Bianca na talaga ang gusto niyang pakasalan, at puwedeng mangyari `yon sa 2025 o 2026, ha!