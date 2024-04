‘Nine-Dash Lie’ ng China

Dapat may magpayo na sa China na tigilan na kung ano man ang hinihithit ng mga lider nila, o kung tumitira rin sila ng nakaaadik na Fentanyl para matigil na ang kanilang “imahinasyon,” na sa kanila ang buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea.

Hanggang ngayon kasi, binobola ng mga lider ng China ang kanilang sarili, at maging ang mga kababayan nila, tungkol sa “nine-dash line” map kuno na, nagpapakita na sa kanila ang buong South China Sea, pati ang West Philippine Sea, na pasok na pasok sa banga ng exclusive economic zone (EEZ) at continental shelf ng Pilipinas.

Ang China lang naman ang naniniwala sa nine-dash line nila, na salungat sa itinatakda ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Kaya nang dinala ni ex-Pres. Noynoy Aquino sa arbitral court sa The Hague ang kaso laban sa ginagawang pambabarako ng China sa mga Pinoy sa WPS, kinatigan nila na pasok sa EEZ ng Pinas ang WPS.

Ang nine-dash line map ng China, inisnab ng arbitral court na parang papel na pamunas ng puwet, pambalot ng tinapa, o nilamukos at ishinoot sa basurahan.

Bakit hindi kaya tanungin ng mga opisyal sa Cagayan, pati ng mga namumuno sa mga unibersidad, kung naniniwala ba ang mga estudyanteng Tsino roon sa “nine-dash lie” na mapa ng mga lider nila sa China? Kapag iginiit ng mga kulokoy na sa bansa nga nila ang buong SCS at WPS, aba’y alam na this.

Dahil sa imahinasyon ng China sa kanilang “nine-dash lie” map, winasak nila ang ilang bahagi sa SCS at WPS at nilagyan nila ng artipisyal na isla na ginawa nilang kampo. Kundi ba naman ubod ng sinungaling ang mga kumag, sabi nila noong una eh para raw sa mga mangingisda ang mga isla para may mapupuntahan kapag may bagyo.

Kinalaunan ay para raw sa turismo, pero ngayon, sangkatutak na mga military infra ang nakalagay sa mga isla.

Kaya sangkaterba na ang mga barko nila sa iba’t ibang lugar sa WPS para itaboy ang mga mangingisda natin, at ginugulo ang nagdadala ng suplay sa mga sundalong nakadestino sa lumang barko na BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal na gusto rin nilang makuha.

Kasama sa imahinasyon na epekto ng kung ano man ang tinitira ng mga Tsino ang paulit-ulit na sinasabing may pangako raw ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin na hindi tinutupad ng Pilipinas. Pero dahil wala naman silang maipakitang patunay ng pangako, napapaisip ang ilang ayudanatics nating kurimaw kung “gentleman’s agreement” kaya ‘yon?

Kung hahayaan ng Pilipinas ang trip ng China na sa kanila ang buong SCS at WPS, hindi lang ang mga potensiyal na likas-yaman gaya ng mineral at langis ang posibleng mawala sa mga Pinoy, kundi maging ang malaking bahagi ng suplay ng mga isdang tsinisibog natin.

Taliwas iyan sa mga litanya ng ibang ka-jamming ng mga Tsino sa kung ano man ang tinitira nila na ginagamit lang ng ibang bansa ang Pilipinas para sa kanilang interes para magalit kuno sa China. Ang ilusyon ng China sa kanilang “nine-dash lie” eh patunay na “naliliitan” ang China sa ‘Pinas na gusto nilang kutus-kutusan.

Nakipag-BFF na ang nakaraang administrasyon sa China pero alaws nangyari dahil patuloy pa rin ang pambabarako nila sa mga mangingisda natin. Patuloy ang pag-aligid nila at pagkukumpulan sa mga teritoryo ng ‘Pinas. Ika nga, dalawa lang ang puwedeng pagpilian: ipapaubaya na lang ng ‘Pinas ang WPS sa China, o papalag kahit alam natin na magugulpi tayo pero maipapakita ng mga Pinoy ang kanilang “balls?”

Ang “balls” nga pala ng mga Pinoy, may kasama na ngayon “mahahabang” BrahMos cruise missile system na binili ng ‘Pinas mula sa India. Kaya asahan na lalo pang maiinis ang mga Instik, at puwede rin naman na maging daan para mahimasmasan sila sa amats nila. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.