‘Nagtanan na’? DonBelle sobrang senti sa last taping day

Tapos na nga ang taping nina Donny Pangilinan, Belle Mariano para sa ‘Can’t Buy Me Love’ serye ng ABS-CBN Studios, Netflix.

Noong Monday ang last taping day nila.

After ng taping ay nagkaroon naman sila ng finale party na dinaluhan ng lahat ng mga naging parte ng serye.

Medyo senti nga raw sina Donny, Belle sa last taping day at cast, staff, and crew party.

Mami-miss nga talaga nila ang lahat ng mga nakasama nila sa ‘Can’t Buy Me Love’.

At nang matapos daw ang party, hindi agad humiwalay sina Donny, Belle sa ibang cast.

Sumama pa sila hanggang sa bahay ni Albie Casiño.

Post nga ng nanay ni Albie na si Mommy Rina, “Am I Dreaming Guess who’s here? Yes at 2am after their final taping The Tiu sibs Bettina, Carlo, Irene & Caroline with Bingo nagtanan na?ahahaha Snoop, Bierna & Jersey.

“My Ahia Charleston (Albie) #albiecasiño brought them home

“Am so happy. So Who killed Divine? Watch the final episodes of ‘Can’t Buy Me Love’ #cbml @starcreativestv @netflixph #sepanx #tiusibslings.”

Pare-pareho ngang may separation anxiety sina Donny, Belle, Joao Constancia, Chie Filomeno, Alora Sasam, Maris Racal, Anthony Jennings, at Kai Estrada sa last taping day nila kaya nga after the party ay tumuloy pa sila sa bahay nina Albie.

Ang saya lang ng samahan ng cast ng ‘Can’t Buy Me Love’, ha!

Sa May 10 nga pala ang finale airing nila sa free TV.

Bongga! (Jun Lalin)