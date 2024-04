Most wanted na Chinese, timbog sa walang lisensyang boga

SWAK sa kulungan ang isang 44-anyos na Chinese matapos matuklasan na nag-iingat ito ng baril na walang lisensya sa Zaragoza, Nueva Ecija noong Lunes.

Kinilala ang suspek na si Zhi Jun Li, na mas kilala bilang Samuel Li, negosyante at residente sa Barangay Del Pilar ng nasabing bayan.

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 3 Director Police Brig. General Jose Hidalgo Jr., dinakip si Li sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Cabanatuan City, Nueva Ecija Regional Trial Court (RTC) Branch 24 Presiding Judge Ana Marie Co Joson-Viterbo dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Nabatid na isa sa most wanted person si Li ng Zaragoza Municipal Police Station (MPS). Hindi naman tinukoy ang kalibre ng baril na nakuha dito.

“ It shows that Region 3 is no safe haven for criminals even foreign fugitives and that the entire Central police cops are working 24/7 to keep our communities safe from all persons being sought by law,” pahayag naman ni Hidalgo.

(Edwin Balasa)