Michelle Dee emosyonal sa kaarawan

Emotional na flinex ni Michelle Dee sa kanyang Instagram ang kanyang pasasalamat sa mga followers niya para sa surprise birthday party na in-organized ng mga ito.

Dobleng kasiyahan ang nararamdaman ni Michelle dahil bukod kasi sa surprise birthday celebration ay umabot na rin sa 2 million ang followers niya sa Instagram.

“Where would i be without all of you standing beside me?” ang panimula ni Miss Universe Philippines 2023 sa kanyang post.

Nagpasalamat siya sa kanyang mga solid fans dahil first time raw niya maka-experience ng surprise advance party.

Dagdag pa ni MMD, “It’s been an incredible journey with all of you and I could only express how much your love and support fuel me everyday, I would. More than supporters, you’re all my family. Happy 2M!!!MMDVERSE!”

Pinasalamatan ni Michelle ang lahat ng fans niya kasama ang PorDee, ang tawag sa team nila ni Anntonia Porsild, PanDee (Samantha Panlilio and Michelle), at RhiMich, ang tawag naman sa fans nila ni Rhian Ramos.

Bongga ni Michelle ha, napagkakaisa niya ang lahat ng fans niya kahit magkakaiba ang mga grupo ng mga ito.

Ngayong April 24 ang 29th birthday ng Kapuso beauty queen kaya busy ang fans niya para mapasaya ang kanilang idolo.

Happy Birthday Queen Michelle! (Ogie N. Rodriguez)