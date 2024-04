Nanawagan ang Manila Electric Company (Meralco) at ang Department of Energy sa mga malalaking energy consumer tulad ng mga mall at planta na gamitin ang kanilang mga generator, bawasan ang konsumo ng kuryente, at huwag kumabit sa grid para maiwasan ang mga brownout.

Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na hinihikayat ang mga kompanyang sumali sa tinatawag na interruptible load program (ILP) para masegurong sasapat ang suplay ng kuryente ngayong tag-init.

Ayon sa Meralco, malaki ang naitulong ng mga sumasali sa ILP para maiwasan ang brownout sa Meralco franchise area kahit pa isinalilalim sa red alert ang Luzon ng tatlong beses noong nakaraang linggo. ‘Pag nagdeklara ng red alert ang National Grid Corp. of the Philippines, ibig sabihin nito ay kulang ang suplay ng kuryente. Nagkaroon ng red alert dahil 19 planta ang hindi umandar o nagka-outage kaya mahigit 1,800 megawatts ng kuryente ang nabawas sa suplay.

Simula pa noong 2014, 27 beses nang nagpatupad ng ILP ang Meralco sa franchise area nito. Noong nakaraang linggo, naiwasan ang brownout sa 1.9 milyong tahanan dahil sa pagpapatupad ng ILP.

Sabi ni Meralco Vice President Lawrence S. Fernandez, bayanihan ang panawagan nito para maibsan ang epekto ng El Niño sa power sector at nakikita ito sa resulta ng suporta ng mga commercial at industrial customer na kasama sa ILP. (Eileen Mencias)