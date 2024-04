NAGPASAKLOLO sa publiko ang dating PBA player na si Marc Pingris matapos mawala ang kanyang passport at itim na pouch na naglalaman ng cash.

Ayon kay Pingris, handa siyang magbigay ng cash reward sa sinumang makakapagbalik ng kanyang mga gamit.

“Patulong naman po. Pls kung sino po nakakuha ng passport ko at black pouch na may cash po pls pakibalik po. We are willing na magbigay po cash reward just in case ma-turnover n’yo po,” pakiusap pa ng mister ni Danica Sotto.

“Pls send a DM po, salamat po,” sabi niya sa kanyang Facebook post noong Lunes. (Issa Santiago)