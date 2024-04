Maglive-in partner hinulog, binistay sa condo

KALUNOS-lunos ang sinapit ng umano’y maglive-in partner matapos na ihulog umano ang lalaki mula sa 6th floor ng isang condominium building habang tinadtad naman ng saksak ang babae sa kanilang silid sa Davao City noong Sabado.

Ayon sa report, dumayo lang ang dalawa sa lugar at ang lalaki ay mula sa Parañaque City , habang mula naman sa Bacoor, Cavite ang babae na magkahiwalay na dumating sa condominium sa JP Laurel Avenue, Davao City noong Sabado para manood ng concert.

Natagpuan ang bangkay ng mga biktima sa magkahiwalay na lugar noong Linggo.

Halos hindi na makilala ang mukha ng lalaki na ipinapalagay na hinulog mula sa 6th floor ng condo at bumagsak sa ibaba ng gusali.

Natagpuan naman ang bangkay ng babaeng biktima sa tinuluyan nilang kuwarto sa 3rd floor ng condo na tadtad ng saksak sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Isinantabi naman ng pulisya ang anggulong pagnanakaw dahil walang nawalang gamit sa dalawa.

Sinisilip ng pulisya ang motibong crime of passion sa kaso.

May dalawang person of interest na rin ang pulisya at isa rito ay ang nag-book sa biktimang babae sa nasabing condominium.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga awtoridad sa insidente. (Ronilo Dagos)